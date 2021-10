Tampa Bay dank Brady mit dem fünften Saisonerfolg

Football-Star Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers zu einem ungefährdeten Sieg in der NFL geführt. Der Meister setzte sich am Donnerstag mit 28:22 bei den Philadelphia Eagles durch. Dank des fünften Saisonerfolgs steht Tampa Bay an der Spitze der NFC-South-Division. Die Eagles sind mit vier Niederlagen aus sechs Spielen Dritter in der NFC-East-Division. Daheim kassierten sie bereits die dritte Pleite nacheinander.