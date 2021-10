Nur die Nonnen konnten die Schweden abhängen

Es ist also sicher nicht wie früher im Landestheater Linz - und dennoch lassen sich die Kulturfans durch die Corona-Maßnahmen ganz eindeutig nicht abhalten, im Gegenteil: Der Saisonstart war der zweitbeste der Geschichte, 14.436 Karten wurden im September verkauft. Der größte Hit ist dabei wohl das herzerwärmende schwedische Musical „Wie im Himmel“. Wer hier noch Karten will, muss schnell sein. Auch die Oper „La Bohème“ zieht viel Publikum an. Geschlagen wird man nur vom Jahr 2019, als die Nonnen von „Sister Act“ viel Aufmerksamkeit auf sich zogen und im damaligen September insgesamt 15.939 Besucher ans Landestheater kamen.