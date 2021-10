Neue Güterbahn-Strecke von Villach nach Triest

Der Hafen von Triest in Italien ist für Güter, die auf der Schiene transportiert werden, in Zukunft noch besser erreichbar. Die ÖBB-Tochter Rail Cargo hat eine zusätzliche Verbindung von Villach an den wichtigen Güterhafen eingeführt. Dadurch soll die Warenabwicklung für die Kunden erleichtert werden.