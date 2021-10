Prinzessin Eugenie tanzt eng umschlungen mit Jack

„Alles Gute zum Hochzeitstag, mein Liebster ... Heute sind es drei Jahre!“, schrieb Eugenie am Dienstag auf Instagram an ihren Mann. Dazu postete sie ein Foto, das sie beim Hochzeitsempfang beim Tanzen zeigt. Eng schmiegt sie sich darauf an ihn und lacht glücklich über seine Schulter in die Kamera. Ein wirklich zauberhafter Moment!