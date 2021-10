Adeyemi: Bahnt sich eine Entscheidung im Poker an?

Adeyemis aktueller Kontrakt bei den Bullen läuft jedenfalls 2024 aus. Rund 30 bis 35 Millionen Euro muss der BVB wohl hinblättern. In 16 Pflichtspielen in der laufenden Saison erzielte der Salzburg-Angreifer bisher elf Tore und bereitete zwei Treffer vor. Beim 4:0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien glänzte er am Montag als Einwechselspieler mit einem Assist.