Graz: „Babyelefant“ bringt Jurist vor den Richter

So kamen auch ein 48-jähriger Magistratsbediensteter und einige Freunde am Lendplatz zusammen, es dürfte einiges an Alkohol geflossen sein. Die Polizei bekam einen Hinweis, dass sich eine Gruppe nicht an die Abstandsregeln hält. Bei der Kontrolle soll es „turbulent zugegangen sein“, wie Staatsanwältin Elisabeth Kirchmair bei der Verhandlung am Montag am Grazer Straflandesgericht erklärte. Der Jurist und seine Freunde seien uneinsichtig gewesen.