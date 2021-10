Sechs tote Schafe: Erneut Wolfsverdacht in Tirol

Mehrere Risse in dieser Region

Im Juni und im Juli war es auf Almen in den Gemeindegebieten von Flaurling/Inzing und Oberhofen bereits mehrfach zu Schafsrissen gekommen, bei denen ein männlicher Wolf aus der italienischen Quellpopulation mit der Bezeichnung „119MATK“ genetisch nachgewiesen wurde. Ebendieser Wolf wurde am im August auf der Inntalautobahn auf Höhe Pettnau überfahren und getötet.