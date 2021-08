Wolf auf Autobahn von Pkw erfasst und getötet

Neue Bestimmungen im Tiroler Almschutz- und im Tiroler Jagdgesetz sollen eine EU-konforme und rasche Entnahme von Wölfen und Bären in Tirol ermöglichen. Sie traten am Samstag in Kraft. Zentrale Elemente sind die Einrichtung eines unabhängigen Fachkuratoriums, das das Verhalten von großen Beutegreifern beurteilt und Maßnahmen bis zur Entnahme empfiehlt. Ein weiterer Eckpunkt ist die Ausweisung von Weideschutzgebieten, also nicht schützbaren Almen, sowie Almgebieten, in denen Herdenschutzmaßnahmen machbar sind.