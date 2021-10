NFL: Nächste Chiefs-Pleite und Field-Goal-Drama

Beim 25:22 der Green Bay Packers gegen die Cincinnati Bengals trug sich dafür anderes Bemerkenswertes zu. Denn es gab fünf verpasste Field Goals in Serie, jedes potenziell entscheidend für den Sieg - die Datendienstleister und US-Medien konnten nichts Vergleichbares in den Archiven finden. Mason Crosby hatte dreimal für die Packers und McPherson zweimal für die Bengals vergeben, ehe Crosby in der Verlängerung doch noch traf.