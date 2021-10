Sieg! Zverev vierter Teilnehmer bei den ATP-Finals

Der Deutsche Alexander Zverev steht als vierter Teilnehmer der Tennis-ATP-Finals fest. Das Saison-Abschlussturnier der Top-8 des Jahres findet vom 14. bis 21. November erstmals in Turin statt. Der Olympiasieger stellte die Qualifikation am Sonntag in Runde zwei des Masters-1000-Turniers von Indian Wells mit einem 6:4, 3:6 und 6:1 gegen Jenson Brooksby aus den USA sicher.