Sexy Internet-Casanova lockte in die Liebesfalle

Schmutziges Geschäft

„Geht der Betrug von der Frau aus, gibt sie oft vor, im Ausland zu wohnen. Ein Österreichbesuch wird vorgeschlagen, doch die Reisekosten soll der Mann zahlen“, erklärt ein Ermittler. Die Angebetete landet jedoch nie in Österreich, dafür steigen die Beträge, die überwiesen werden sollen. Eine russische Bande hatte so in nur einem Monat 90.000 € Beute gemacht.