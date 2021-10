Kara und Onisiwo im Sturm: So lässt Foda spielen

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda setzt im WM-Qualifikationsspiel am Samstagabend (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker ) auf den Färöern in der Startformation auf Ercan Kara und Karim Onisiwo. Der nachnominierte Rapid-Angreifer Kara dürfte in Abwesenheit der verletzten Marko Arnautovic und Sasa Kalajdzic im Sturmzentrum beginnen. Der 25-Jährige wird in seinem fünften Länderspiel erstmals von Beginn an aufgeboten.