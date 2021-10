Wiesberger im umkämpften Feld um Platz 21

Der Burgenländer spielte am Samstag wie schon am Vortag eine 67er-Runde (4 unter Par) und verbesserte sich damit beim mit 1,5 Millionen Euro dotierten Bewerb der European Tour um 18 Plätze. Wiesberger spielte gleich sieben Birdies, aber eben auch drei Bogeys. In Führung lag der Spanier Rafa Cabrera Bello nach einer 64er-Runde und gesamt acht Schlägen weniger als Wiesberger.