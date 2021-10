Tausende Euro aus Apartmenthotel gestohlen

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen vergangenem Sonntag und heute, Samstag, um 2.30 Uhr morgens in die Wohnung eines Apartmenthotels in der Gemeinde Pörtschach ein. Die Besitzer des Hotels befanden sich zur Tatzeit auf Urlaub, weshalb der Einbruch erst jetzt bemerkt wurde.