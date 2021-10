Eltern fanden ihren vermissten Sohn in Spanien

Ohne Zögern auf eigene Faust nach Felix gesucht

In nur zwei Tagen legten sie rund 2500 Kilometer zurück. Mithilfe der spanischen Polizei konnten sie ihren Sohn dann schließlich in einem Hostel in der galicischen Provinz Pontevedra finden. Durch sie verläuft die rund tausend Kilometer lange Via de la Plata – eine anspruchsvolle Variante des Jakobswegs, die deswegen nur ein Bruchteil der Pilger auswählt.