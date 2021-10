ÖSV-Snowboardcrosser: „Das war schon kriminell“

Snowboardcrosser Lukas Pachner will an die Leistungen der letzten Saison anschließen. Vor Olympia steigt nach dem Chaos von 2018 noch ein Testevent in Pyeongchang. „Das war einfach zu viel, eigentlich kriminell - zehn Schwerverletzte bei 42 Startern sprechen eine klare Sprache. Daher finde ich das gut und wichtig“, sagt Pachner zur Olympia-Generalprobe im chinesischen Secret Garden.