Niemand prescht vor: Schweigende Kanzler-Treue

„Noch-Bundeskanzler“

Die Grünen rücken vorsichtig vom Koalitionspartner auf Bundesebene ab. LA Michael Mingler spricht sogar vom „Noch-Bundeskanzler“, Tiroler Grünen-Chefin Ingrid Felipe denkt, dass einige ÖVP-ler samt Wählern einige Fragen an Kurz haben werden. Die oppositionelle Meinung fällt freilich härter aus, Markus Abwerzger (FP) spricht von dem „Game Over des Kanzlers“. Georg Dornauer (SP) ist erschüttert, wie sich „die türkise Buberlpartie an die Macht geputscht hat“. Und Dominik Oberhofer (Neos) wünscht sich endlich ein Ende der Korruption, während die Liste Fritz in der VP den Anstand sucht.