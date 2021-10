Einsamkeit fällt auf die zweite Stelle zurück

Jüngere chatten lieber

Gerade per Mail oder Chat wird aber auch weniger vertuscht: „Oft wird über schambesetzte Erlebnisse wie Missbrauch und selbstverletzendes Verhalten geschrieben.“ Während im Vorjahr durch die Lockdowns Einsamkeit das stärkste Thema war, ist diese derzeit nur noch an zweiter Stelle im Ranking: „Beziehungsprobleme stehen aktuell ganz oben“, sagt Breitwieser. Auch bei Krankheit und Schwierigkeiten in der Alltagsbewältigung wird der Notruf 142 angerufen.