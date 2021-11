So entspannt haben Sie noch nie gebadet

Dabei handelt es sich um Polster (meist in Form eines großen Kissens), welche Sie vor dem Baden in die Badewanne legen. Die Polster sind wasserfest und so konzipiert, dass sie nicht schimmeln und schnell trocknen. Sie können die Badewannenkissen in Ihre Wanne mitnehmen, aber auch für den Aufenthalt in einem Whirlpool sind die robusten Kissen sehr gut geeignet.