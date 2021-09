Thailand plant keine Quarantäne mehr für Geimpfte

Drei Tests in 14 Tagen erforderlich

Urlauber sollen dann auch wieder relativ frei in den geöffneten Provinzen reisen dürfen. Sie müssen den Plänen zufolge lediglich eine Tracking-App herunterladen und zunächst in einem der zahlreichen zertifizierten Hotels wohnen (sogenannte SHA Plus Hotels). Zudem müssen sie in den ersten 14 Tagen insgesamt drei Corona-Tests machen - jedoch sollen künftig wahrscheinlich keine PCR-Tests, sondern nur noch Antigen-Tests erforderlich sein.