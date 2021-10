München: 22 Kilo Kokain in herrenlosem Koffer

Bei der Untersuchung eines herrenlosen Koffers am Münchner Flughafen sind rund 22 Kilogramm Rauschgift zum Vorschein gekommen. Der Koffer sei Ende September am Gepäckband nicht abgeholt worden und habe dort mehrfach seine Runden gedreht, berichtete ein Sprecher des Zollfahndungsamts München am Mittwoch.