Weihnachsmarkt-Klassiker zu Hause nachgemacht Kopieren

Auch Kartoffelpuffer sind seit jeher ein beliebter Snack auf Weihnachtsmärkten. Zwar haben Sie zuhause nicht dasselbe Flair, jedoch schmecken selbstgemachte Kartoffelpuffer mindestens genauso gut. Dafür reiben Sie die Kartoffeln in feine Streifen, mischen ein Ei, Salz und Pfeffer zur Mischung und formen daraus flache Taler. Diese frittieren Sie dann in einer Heißluftfritteuse wie dieser, dadurch werden die Kartoffelpuffer weniger fettig.



Das Modell verfügt über die sogenannte Zwei-in-Einem-Technologie. Damit können Sie gleichzeitig Braten, Kochen und Frittieren. Dank des rotierenden Rührarms wird das Öl gleichmäßig verteilt und brennt nicht an. Durch das ständige Rühren werden die Speisen schonend gegart und verbrennen nicht. Nach Gebrauch können Sie die Bestandteile einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Zusätzlich erhalten Sie ein Rezeptbuch, in welchem Sie tolle Anregungen zum Kochen mit einer Heißluftfritteuse finden.



Fassungsvermögen: 1,5 Kg Frittiergut

Leistung: 1400 Watt

Preis: 159,90 €

