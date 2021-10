Online-Wirrwarr quält Studenten zum Uni-Start

An der Uni Salzburg sollte eigentlich wieder Präsenzunterricht stattfinden. In der Praxis ist das jedoch nicht immer möglich, weil coronabedingt in den Hörsälen nur jeder zweite Sitzplatz besetzt wird. Dann wird der Platz vor allem bei Vorlesungen mit vielen Teilnehmern schnell eng. „Wir bringen nur die Hälfte der Studenten in die Hörsäle, deswegen haben wir keine andere Möglichkeit, als manche Lehrveranstaltungen online abzuhalten“, sagt Vizerektor Martin Weichbold.