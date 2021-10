Gelingt Salzburg eine Saison ohne Liga-Niederlage?

Mit Ausnahme eines 1:1 in der Champions League beim FC Sevilla haben die Salzburger alle ihre Partien gewonnen. In der Liga hat man mit saisonübergreifend 14 Siegen am Stück die Bestmarke von Rapid aus 1987 egalisiert. Mit Siegen in den ersten zehn Runden ist auch der eigene Startrekord von 2018 eingestellt. „Damit kann man jetzt mal in die Länderspiel-Pause gehen“, sagte Jaissle. In dieser steht ihm wegen Nationalteam-Verpflichtungen fast keiner seiner Akteure zur Verfügung.