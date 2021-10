Joan Collins schimpft Trump „ungalanten Clown“

Seitenhiebe auch gegen Evans und Kardashians

In ihren in Tagebuchform geschriebenen Memoiren „My Unapologetic Diaries“, die am am 14. Oktober erscheinen, attackierte Collis laut „Enterpress News“ zudem ihre alte Erzfeindin Linda Evans und deren Schönheits-OPs: „Wie soll man jemanden ignorieren, der mit einem Pflaster am Augenlid zum Set kommt. Alle anderen Schauspieler haben sich dann gefragt ‚Was hat sie sich machen lassen?‘“