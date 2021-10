Joan Collins attackiert Evans und die Kardashians

Die 88-Jährie schießt im am 14. Oktober erscheinen Buch, in das die „Daily Mail“ bereits Einsicht erhielt, auch noch mit anderen unbequemen Wahrheiten um sich. So wie über den Beauty-Trend, sich die Lippen aufspritzen zu lassen: „Ich finde, es sieht albern aus. Und sorry, aber wenn Leute so herumlaufen wollen, dann werde ich sie halt auslachen!“