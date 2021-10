Geisterfahrer (88) bei „Frontalem“ schwer verletzt

Der 88-Jährige war mit seinem Auto aus bislang unbekannten Gründen in Oberriet (Kanton St. Gallen) in die falsche Autobahnauffahrt der A13 eingebogen. Er fuhr schließlich als Geisterfahrer von Oberriet in Richtung Kriessern und prallte mit seinem Auto frontal in das Auto einer korrekt entgegenkommenden 37-jährigen Frau.