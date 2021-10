Rot-weiß-rote Eis-Ladies mit Sieg in Feldkirch

Im ersten von zwei Länderspielen im Rahmen des Kurz-Trainingslehrgangs des Damen-Eishockey A-Nationalteams in Feldkirch ging das Team von Head Coach Jari Risku mit einem 3:1-Erfolg über Kasachstan vom Eis. Bereits heute geht es in Mailand um 13.15 Uhr, gegen Italien. Die beiden freundschaftlichen Länderspiele dienen dem Nationalteam zur Vorbereitung auf die Qualifikation zu den Olympischen Spielen, in der man zwischen 11. bis 14. November in Füssen auf Gastgeber Deutschland, Dänemark und einen Qualifikanten trifft.