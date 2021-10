Florianis und Soldaten gemeinsam gegen Waldbrände

Im Brandeinsatz spielt das Thema Erfahrung naturgemäß eine wichtige Rolle. Feuerwehr und Bundesheer haben deshalb in einer zweitägigen Übung in Allentsteig, Bezirk Zwettl, ihr Know-how gebündelt. So bereiten sie sich noch besser auf etwaige Notfälle vor. Die erste Bilanz fällt sehr positiv aus – Fortsetzung folgt!