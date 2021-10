Mit „Pink Ribbon“ ein wichtiges Zeichen setzen

Wichtiges Zeichen am Landhaus

Am Landhaus wird auch heuer wieder eine rosa Schleife zu sehen sein. „Brustkrebs ist längst kein Tabuthema mehr. Wichtig ist aber, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit sichtbar ist“, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf. Geplant ist auch eine eigene Charity-Aktion zugunsten der Krebshilfe Burgenland im Landhaus.