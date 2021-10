Eisbullen wollen die Party crashen

Nach dem 5:2 gegen die Bratislava Capitals, mit dem Raffl und Co. den Heim-Fehlstart ad acta legten, steht den Eisbullen ein intensives Doppel innerhalb von 24 Stunden bevor. Bevor es am Samstag (19.15) daheim gegen Tabellenführer Fehervar geht, gastiert die McIlvane-Crew heute (19.45) in Bruneck bei Liga-Neuling HC Pustertal (It). Die Wölfe sind überraschend gut in die Saison gestartet, mit Rang neun und sechs Punkten unmittelbarer Tabellennachbar der achtplatzierten Mozartstädter.