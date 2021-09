Europark-Entscheidung soll Ende Oktober fallen

Herr Drexel, jetzt dauert es zum Amtsbericht des Landes zur Erweiterung des Europarks doch wieder länger.

Ja, wir brauchen sehr viel Geduld. Zuerst wurde das Hörungsverfahren vom April in den Juni verlegt und dann auch noch verlängert. Dann hat es geheißen, dass ein Ergebnis bis September vorliegt.



Dieses liegt aber immer noch nicht vor.

Nein. In einem Gespräch hat mir Landesrat Josef Schwaiger aber zugesichert, dass der Amtsbericht bis zum 20. Oktober vorliegt, weil noch ein paar kleine rechtliche Dinge zu klären sind.



Wie geht es dann danach weiter, wenn der Bericht vorliegt?

Diesen erhält dann Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Dann liegt es bei ihm für einen einstimmigen Beschluss in der Regierung zu sorgen.



Das wird keine leichte Aufgabe für ihn.

Da braucht es viel Verhandlungsgeschick von ihm, um die Grünen mit ins Boot zu holen. Da muss er vielleicht auch ein Machtwort sprechen.



Ist die Erweiterung gerade wegen der Pandemie noch wichtiger?

Die Wirtschaft ist noch immer nicht gesund weil wir weiter in Covid-Zeiten leben. Wir würden an die 30 Millionen Euro in die Erweiterung investieren und damit so wichtige 300 Arbeitsplätze in Salzburg schaffen.