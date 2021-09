Hokkaido-Kürbis trifft auf italienisches Risotto

Zubereitung Kürbis:

Der Hokkaidokürbis wird in Spalten geschnitten, leicht gesalzen und in etwas Olivenöl in der Pfanne gebraten.

Eingelegte rote Zwiebel

Zutaten: 4 Roten Zwiebeln geschält und geviertelt, 300ml Apfelessig,100ml Wasser, 200g Zucker, 20 Salz, Thymian, Wacholder, Lorbeer, Piment.

Zubereitung: Alle Zutaten aufkochen und in luftdichtes Glas füllen.