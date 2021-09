E-Auto und Anhänger: Teilweise geht richtig viel

Grundsätzlich gilt auch bei Elektroautos: Je größer und schwerer ein Auto, umso mehr Last kann angehängt werden, sagt der ADAC. Somit bieten große und teure SUVs die größten Anhängelasten. An der Spitze steht nach Angaben des Klubs der gerade erst vorgestellte BMW iX mit 2500 kg Anhängelast. Aber auch Teslas Model X schafft mit 2268 kg nicht viel weniger. Auf den Plätzen folgen mit Audi e-tron und Mercedes EQC weitere Premium-SUVs. Aber auch Fahrzeuge des mittleren Segments wie Volvo C40 und XC40 oder der Mercedes EQA 4MATIC dürfen 1800 kg an den Haken nehmen.