Der Ossiacher See wird diesen Sonntag autofrei!

Musik, Unterhaltung und Labestationen ermöglichen einen entspannten Sonntag. Viele Helfer, Exekutivbeamte und Rettungsdienste sorgen für einen reibungslosen Ablauf des 16. Radevents am Ossiacher See. Wer nicht alle 27 Kilometer radeln will, kann Teilstrecken fahren und den Rest mit der Ossiacher See-Schifffahrt zurücklegen. Am Sonntag um 10 Uhr starten die Radfahrer am Hauptplatz in Feldkirchen, im Zentrum von Ossiach, bei der Ortseinfahrt Annenheim und am Marktplatz in Bodensdorf.