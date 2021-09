Spritmangel: Prügelei an Londoner Tankstelle

Der Mangel an Treibstoff an den britischen Tankstellen verschärft sich immer weiter: An einer Londoner Tankstelle brach sogar eine Schlägerei zwischen Kunden aus, weil die Angestellten einen Mopedfahrer, der sich vorgedrängelt hatte, nicht tanken lassen wollten. Zuerst fielen Schimpfwörter und Drohungen, dann wurde der Fahrer handgreiflich (siehe Video oben). Die Krise bringt die britische Regierung zunehmend in Erklärungsnot.