Ab 21 Uhr LIVE: Alle Spiele der Champions League

In Gruppe F kommt es zwischen Manchester United und Villarreal zur Neuauflage des epischen Europa-League-Finales vom 26. Mai, als die Spanier die favorisierten Engländer mit 11:10 im Elfmeterschießen besiegten. Mit Ronaldo im Team wollen sich die „Red Devils“ in Old Trafford nun revanchieren und das „Gelbe U-Boot“ versenken. Das ist nach der überraschenden 1:2-Niederlage in Bern auch notwendig. Die Young Boys aus der Schweiz gastieren indes bei Atalanta, die Bergamasken hatten zum Auftakt 2:2 in Villarreal gespielt.