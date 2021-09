Ab 21 Uhr LIVE: Red Bull Salzburg gegen Lille

Seit dem Elferwahnsinn von Sevilla (1:1) gingen Salzburg fast die Innenverteidiger aus. Jaissle reagierte darauf auch am Dienstag öffentlich gelassen. „Der Kader bringt in der Breite Qualität mit.“ Die Lage in der Defensive hat sich auch leicht entspannt. Zwar fehlen in Oumar Solet, Kamil Piatkowski und Albert Vallci drei Innenverteidiger verletzt. Bei einem vierten, Maximilian Wöber, schaute es am Dienstag bezüglich eines Comebacks aber „ganz gut aus“, wie Jaissle vor dem Abschlusstraining verriet. Die Eindrücke der letzten Einheit wollte der Trainer „noch wirken lassen“, der zuletzt am Oberschenkel angeschlagene Wöber werde aber zumindest im Kader stehen.