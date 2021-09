Ex-Roter gegen die SPÖ

Bis zum Frühjahr 2020 war Hannes Mathes Geschäftsführer der SPÖ-Landespartei in Salzburg. Mit dem Wechsel an der Parteispitze machte er den Weg frei und Gerald Forcher folgte ihm nach. Im heurigen Sommer dann die Überraschung: Mathes tritt bei der Gemeinderatswahl in Bad Ischl an – und zwar nicht für die SPÖ, sondern der Liste „Zukunft Ischl“. Diese ist quasi der Nachfolger der ÖVP in der oberösterreichischen Stadt.