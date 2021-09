Tirol ist Vorreiter in der Telemedizin

Digitalität in der Medizin

Was ist nun aber HerzMobil und was ist Telemedizin? Es ist digitale, ärztliche Behandlung: Der Patient wird in ein Versorgernetzwerk eingebunden, die über eine App miteinander kommunizieren. Er bekommt Waage, Blutdruck- und Pulsmessgerät sowie ein Handy. Damit kann der Patient selbstständig erhobene Daten, die aktuelle Befindlichkeit und die Einnahme der Medikamente rasch übertragen. Auf diese Weise soll frühzeitig erkannt werden, wenn etwas nicht passt.