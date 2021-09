Michorl in Rage: „Wir fressen zwei Jahre Scheiße“

Michorl: „Es gab Pfiffe in der Halbzeit, die aufgrund der Leistung verständlich sind. Es war eine Scheiß-Halbzeit. Entschuldigung für die ordinäre Ausdrucksweise, aber so war es. Ich muss da aber einen Appell an die Fans richten und zwar an die seitliche Tribüne, nicht an den Block. Wir stehen heuer in einer schlechten Situation dar. Es war bereits eine Scheiß-Situation vor dem Spiel. Ich glaube, seit unserer Bundesliga-Rückkehr waren wir nicht mehr auf dem letzten Platz. Aber wenn du zwei Jahre Scheiße frisst, dann macht das was in deinem Kopf.“