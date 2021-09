Barcelona feiert mit Joker Demir Befreiungsschlag

Barca holte nach drei sieglosen Anläufen damit wieder einmal in einem Pflichtspiel drei Punkte und tankte Selbstvertrauen vor dem Champions-League-Gastspiel bei Benfica Lissabon am Mittwoch, wo es den Fehlstart vergessen zu machen gilt. In der Tabelle fehlen Demir und Co. auf Platz fünf liegend fünf Zähler auf Tabellenführer Real Madrid. Die „Königlichen“ haben allerdings mit sieben schon eine Partie mehr absolviert.