Sonnleitner über Austria-Fans: „Die sind unnötig“

Für Hartbergs Sonnleitner ein absolut nicht nachvollziehbares Verhalten: „Unnötig war es schon“, so der ehemalige Rapidler nach dem Spiel im Interview mit Sky. „Aber das kenne ich schon, dass die unnötig sind - teilweise. Es ist normal, jeder Fan will das Beste für seine Mannschaft und so sind die Austria-Fans auch, deshalb hat uns das nicht zu belangen.“