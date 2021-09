Lustenau-Goalie Schierl: „Wir sind in einem Flow“

Zu vier Bundesliga-Einsätzen sollen mehr dazu kommen

Der vier Bundesliga-Einsätze für Wr. Neustadt (damals unter Heimo Pfeifenberger) verbuchte, 186 Mal in der 2. Liga aufgelaufen ist. „Klar will ich wieder in der Bundesliga fangen, am besten mit Austria Lustenau“, sagt Schierl. Der nur mehr einmal pro Monat in die Heimat St. Johann kommt. Seinen Stammverein in der Regionalliga verfolgt er aber genau. „Es freut mich, dass sie die Liga anführen.“ Genauso wie Lustenau einen Stock höher.