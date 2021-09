Der Kampf um höhere Löhne

Liebe Leserin, lieber Leser, die Corona-Pandemie haben etliche Menschen auch finanziell zu spüren bekommen. Viele waren in Kurzarbeit, nicht wenige haben ihren Job verloren. Vor diesem Hintergrund kommt den anstehenden Lohnverhandlungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern eine enorme Bedeutung zu. Den Auftakt machen die Metaller, sie fordern 4,5 Prozent mehr Lohn sowie weitere „Zuckerl“. Die Arbeitgeber sprechen hingegen von einer „unverschämten“ Forderung und drohen mit dem Verlust von Arbeitsplätzen. Unser Mitarbeiter Philipp Vondrak hat hinter die Kulissen geblickt. Er ist zu folgendem Schluss gekommen: „Der Ablauf der Lohnverhandlungen folgt im Grunde dem Drehbuch eines klassischen Actionfilms: Zu Beginn werden die Kontrahenten und ihre Geschichten vorgestellt - die Vorberichterstattung zu den Verhandlungen. Dann gibt es das erste Aufeinandertreffen - die Forderungsübergabe der Gewerkschaften. Es bahnt sich der erste Höhepunkt an - der Konflikt eskaliert, womöglich finden Betriebsversammlungen statt. Schließlich steuert alles auf den Showdown zu - die alles entscheidende Verhandlungsrunde steht an. Die finalen Gespräche ziehen sich zwar teils bis in die Morgenstunden, doch am Ende gibt es dann doch ein Happy End.“ Hoffentlich hat er damit recht! Machen Sie‘s gut und bleiben Sie gesund. Herzlichst, Emanuel Walser