„Fridays for Future“: 1500 Salzburger protestieren

Ein lautstarkes Zeichen für mehr Klimaschutz! So bezeichnet Anika Dafert, Mitgründerin von Fridays for Future in Salzburg, die Protestaktion in der Mozartstadt. Zwischen 3000 und 4000 gingen laut ihren Angaben am Freitag auf die Straße und taten ihren Unmut über den weltweiten Umgang mit der Klimakrise kund. Die Polizei spricht auf „Krone“-Anfrage von lediglich rund 1500 Teilnehmern.