Sehen statt hören: Helmi spricht Gebärdensprache

Der Fernseher läuft – und doch ist es ganz still. Für rund 9000 gehörlose und 450.000 hörbehinderte Österreicher ist diese Tatsache Tag für Tag traurige Realität. Zwar werden immer mehr barrierefreie Sendungen – also Inhalte, die für Gehörlose untertitelt werden – ins Angebot aufgenommen, diese Texte jedoch in aller Schnelle mitzulesen gestaltet sich für Kinder oft schwer.