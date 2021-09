Grüner Testpilot in Linz soll im Einsatz bleiben

Anfang 2017 waren die Pläne vorgestellt worden, um im November 2019 dann die Inbetriebnahme zu feiern: Die Rede ist von der Wasserstoff-Pilotanlage am Voestalpine-Areal in Linz. Bis Jahresende läuft das Projekt noch. Und dann? Die Voest will die Anlage weiter betreiben.