Kardiologie & Herzchirurgie: Teamarbeit ist Trumpf

Welche Herzerkrankungen sind aktuell die häufigsten?

Dr. Georg Delle Karth: Am häufigsten tritt derzeit die koronare Herzerkrankung auf. Dabei kommt es zu einer Verengung der Herzgefäße. Diese ist auch die häufigste Todesursache in Europa. Mittlerweile nehmen aber auch Erkrankungen der Herzklappen deutlich zu. Auch eine Fülle von anderen Erkrankungen am Herzen wie etwa Herzrhythmus-Störungen wird zunehmend behandlungspflichtig.