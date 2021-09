Umweltfreundliche Mobilität für die Böheimkirchner

Probleme, von A nach B zu kommen, gehören in Böheimkirchen der Vergangenheit an. Denn hier wird Mobilität großgeschrieben. Und das nachhaltig. Beim Verein „ElektroMobil Böheimkirchen – e-MoBÖ“ wird den Menschen eine alltagstaugliche, leistbare und vor allem ökologische Möglichkeit geboten, unterwegs und damit aktiv zu sein. Sei es bei fehlenden öffentlichen Verkehrsanbindungen oder bei nicht vorhandenem Führerschein oder Pkw: Jedes Vereinsmitglied kann nach vorheriger Anmeldung die Fahrdienste mittels Elektroauto in Anspruch nehmen – etwa für den Weg zum Arzt oder zum Fußballtraining. Informationen dazu gibt es unter www.emoboe.at oder 0677/63 77 69 59.